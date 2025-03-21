Минюст признал иноагентом режиссера Ивана Вырыпаева

Минюст обновил реестр иноагентов, включив в него режиссера Ивана Вырыпаева, бывшего участника группы «Король и Шут» Александра Балунова, уличного художника Станислава Комиссарова (Слава ПТРК), абхазскую журналистку Низфу Аршбу и учредителя абхазской «Нужной газеты» Изиду Чаниа, а также писателя Михаила Шишкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно сообщению ведомства, включенные в реестр распространяли ложную информацию о решениях российских властей, материалы иноагентов и нежелательных организаций, формировали негативный образ российской армии и выступали против боевых действий на Украине.

Из реестра в связи с ликвидацией исключили красноярскую общественную организацию «Мы против СПИДа».

Полина Мотызлевская