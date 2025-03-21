Принц Уильям был запечатлен в военной форме во время визита в Эстонию

Наследник британского престола принц Уильям во время своего первого визита в Эстонию был запечатлен в военной форме. В прибалтийской стране он посетил учения британских войск в лагере Тапа, который расположен приблизительно в 200 км от российской границы.

«От полевых тренировок до эксплуатации систем вооружения — это развертывание имеет ключевое значение! Так приятно видеть преданность делу и опыт наших военнослужащих в действии»,— написал представитель принца Уэльского в Кенсингтонском дворце на странице X.

Британские войска были развернуты в Эстонии и Польше в рамках операции «Кабрит» в 2016 году. Их численность составляет около 900 военнослужащих. Учения проводится совместно с союзниками Британии по НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

О том, как Европа готовится к войне,— в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая