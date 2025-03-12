Европа хочет мира, но готовится к войне

«Мяч теперь на стороне России»,— так вслед за госсекретарем США Марко Рубио отреагировали на итоги переговоров в Джидде многие европейские лидеры. Одними из первых стали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС поддерживает результаты встречи, включая предложение о прекращении огня и возобновление военной помощи Киеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Вместе с тем страны-участницы ЕС не отказываются от собственных усилий мирного урегулирования. В частности, Франция продолжает работать в этом направлении, отметила корреспондент “Ъ FM” в Париже Юлия Грицай: «После опубликованного Украиной заявления по поводу переговоров здесь отметили, что в нем не упоминаются гарантии безопасности для Киева, на которых достаточно давно настаивают в Евросоюзе. Поэтому продолжаются переговоры и на политическом, и на военном уровнях. В Париже прошла встреча начальников генштабов 34 стран НАТО. Кроме того, министр обороны Себастьен Лекорню обсудит ситуацию со своими коллегами из так называемой группы Е-5 (Франция, Германия, Великобритания, Италия и Польша). Они должны обсудить перспективы завершения конфликта с военной точки зрения. Американцев не пригласили, но еще полторы недели назад Макрон и Стармер заявили, что сначала Европа создаст мирный план и только потом представит его США.

Тем временем риторика лидера Пятой республики ужесточается. Он напрямую предложил использовать французское ядерное оружие для защиты от России.

В свою очередь, Марин Ле Пен, глава ультраправого "Национального объединения", сказала, что французское ядерное оружие должно оставаться только таковым, добавив, что Макрон преувеличивает угрозу от РФ. Политик даже называла его "профессор страх-менеджмента"».

Прекрасной новость о том, что Украина пришла к согласию с США, назвал и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, при таких условиях Киев может рассчитывать на процветающее будущее как независимая и суверенная страна. «Если Путин откажется, мы поймем, что он не настроен всерьез по отношению к миру и никогда не был»,— отметил политик. The Independent считает, что краткосрочное прекращение огня российский президент встретит «с ликованием», поскольку это даст его войскам передышку. Кроме того, как отмечает газета, нет веры в то, что американские власти — честные посредники в этих переговорах. Каждый шаг администрации Трампа направлен на ослабление военных усилий Украины, отмечает издание.

В Великобритании это мнение разделяют не все, рассказал корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Антон Бирюков: «Для политиков здесь не то чтобы очень много изменилось. Они все так же готовятся к увеличению военных расходов и усилению поддержки Украины, чтобы она вступила в переговоры с наиболее выгодных позиций. Реакция на встречу в Джидде также находит общий позитивный отклик. Все хотят заключения мира как можно скорее, об этом говорят и лейбористы, и консерваторы. Премьер Кир Стармер и его команда продолжают работать с Соединенными Штатами по многим направлениям. Глава правительства действительно старается быть тем самым посредником, чтобы переводить с английского на европейский, можно так сказать. Комментарии вроде того, что Россия, если начнется какое-либо перемирие, просто нарастит свои ресурсы и вновь направит все усилия на военные действия на Украине или где-либо еще, звучали всегда. В действительности же позиции в обществе крайне полярные.

Многие, наоборот, считают, что эта передышка даст Киеву больше возможностей, потому и многие западные страны говорят о том, что они не планируют прекращать военную поддержку союзника и в целом будут стремиться к тому, чтобы разместить свои миротворческие войска уже во время этого перемирия».

Самое важное — как теперь ответят россияне, подчеркивает немецкий Der Spiegel. Его авторы называют сделку «неопределенной» и указывают, что итоги переговоров оставили открытыми еще больше вопросов. В целом реакцию Германии едва ли можно назвать бурной, заметил корреспондент “Ъ FM” в Берлине Андрей Урбан: «Была достаточно бурная реакция на встречу Трампа с Зеленским, а вот на предложение о 30-дневном перемирии, конечно, ее таковой не назовешь. Олаф Шольц в сети X назвал эту инициативу важным и правильным шагом на пути к справедливому миру. Но немецкие власти сомневаются, что Москва согласится на 30-дневное перемирие. Хотя, например, мнение министра иностранных дел Анналены Бербок состоит в том, что сейчас мяч находится на стороне Москвы.

Эксперты не исключают, что Кремль может попытаться тянуть время, так как предложение о перемирии лишает РФ надежды вместе с США оказать дальнейшее давление на украинскую сторону и Владимира Зеленского.

То есть, по мнению аналитиков в Берлине, Трамп подтвердил, что выступает в роли переговорщика и старается не занимать чью-либо сторону. В случае отказа новая американская администрация явно будет готова сменить тактику и тон в диалоге с Москвой, иными словами, пряник на кнут».

Поприветствовали результаты переговоров в Джидде также правительства Италии, Польши, Румынии, Латвии и Молдовы. Глава МИД Чехии подчеркнул, что дипломатия имеет значение и украинцы были услышаны. Глава эстонского МИД отметил, что теперь ответственность за «лежит исключительно на России». А вот реакция жителей Эстонии оказалась неоднозначной, рассказал главный редактор «Русского портала» в республике Игорь Бурлаков: «Если эстоноязычное население — это совсем уже европейцы, они защищают больше страны ЕС, и все, что делает местное правительство, находится на этой волне, то среди русскоязычных жителей, конечно, это остается спорным вопросом. Есть и влияние того, что здесь очень много украинских беженцев.

Шума много еще и потому, что есть некое опасение, что если не решится вопрос с Украиной, то Прибалтика, в частности, Эстония, будет следующей. Все началось с этого скандала в Белом доме. Много-много лет была надежда на то, что Вашингтон нас всегда защитит, он с Европой. А тут выясняется, что как бы может быть и не так. Поэтому сейчас есть некое волнение. Мы жили с надеждой, с какой-то системой безопасности, а теперь ее не стало. Все, с одной стороны, активно это обсуждают, а, с другой, никто не знает, что делать. Все в некоем ожидании, что все решится само собой и очень быстро».

В свою очередь, Соединенные Штаты надеются, что Россия согласится на прекращение огня на Украине. Белый дом получил «позитивные сигналы», заявил президент Дональд Трамп и отметил, что американские представители «прямо сейчас» едут в Москву обсуждать эти вопросы. В Кремле между тем призвали «не забегать вперед» в оценках того, выгодно ли Москве предложение о краткосрочном перемирии, но не исключили возможный телефонный разговор на высшем уровне. «Если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован»,— отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Екатерина Вихарева