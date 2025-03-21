Цены на квартиры в новостройках в крупных городах России в феврале 2025 года

Город Стоимость (тыс. руб. за кв. м) Изменениегод к году (%) Пермь 156 25 Самара 126 22,2 Воронеж 131 21,5 Омск 151 19,9 Уфа 158 19 Новосибирск 167 17,4 Москва 397 17,3 Казань 234 16 Санкт-Петербург 279 13,8 Екатеринбург 161 13 Нижний Новгород 185 10,5 Челябинск 152 7,9 Ростов-на-Дону 143 7,3 Волгоград 143 3,1 Красноярск 143 2 Краснодар 150 -5,6