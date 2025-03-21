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Коммерсантъ FM
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Цены на квартиры в новостройках в крупных городах России в феврале 2025 года

Город Стоимость (тыс. руб. за кв. м) Изменениегод к году (%)
Пермь 156 25
Самара 126 22,2
Воронеж 131 21,5
Омск 151 19,9
Уфа 158 19
Новосибирск 167 17,4
Москва 397 17,3
Казань 234 16
Санкт-Петербург 279 13,8
Екатеринбург 161 13
Нижний Новгород 185 10,5
Челябинск 152 7,9
Ростов-на-Дону 143 7,3
Волгоград 143 3,1
Красноярск 143 2
Краснодар 150 -5,6

Источник: «Яндекс Недвижимость», «Пульс продаж новостроек».

  • Газета «Коммерсантъ» №52 от 22.03.2025, стр. 2

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