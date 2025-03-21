В Самаре 800 человек эвакуировалось из ТЦ «Мега»

Инцидент произошел сегодня, 21 марта, в семейно-торговом центре «Мега», находящемся по адресу: Самара, Московское шоссе, 24-й километр, 5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, прибывшими на вызов подразделениями было установлено, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации на парковке.

«Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 800 человек»,— заявили в ведомстве.

Алексей Алексеев