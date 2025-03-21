Минобороны: за сутки ВСУ лишились в Курской области свыше 240 солдат

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины потеряли на курском направлении более 240 военнослужащих, еще трое сдались в плен. Также были ликвидированы 14 автомобилей, восемь минометов, четыре боевые бронированные машины, танк, боевая машина пехоты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражение украинским формированиям в районах курских населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня.

С начала боевых действий Украина лишилась в Курской области свыше 69 120 солдат, 2 503 автомобилей, 2 210 боевых бронированных машин, 568 артиллерийских орудий, 400 танков, 322 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 120 станций РЭБ, 56 единиц инженерной и другой техники, 52 пусковых установок РСЗО, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, десяти транспортно-заряжающих машин, десяти РЛС ПВО, зенитной самоходной установки, командно-штабной машины.

Сутками ранее российские войска отразили две контратаки ВСУ на курском направлении. Украинские формирования потеряли свыше 250 человек.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова