В ФСБР объявили о подготовке матчевых встреч между борцами из России и США

В Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) объявили о начале работы по организации матчевых встреч между российскими и американскими борцами вольного стиля. Соревнования пройдут под эгидой Профессиональной борцовской лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: United World Wrestling Фото: United World Wrestling

«Россия и США — две сильнейшие мировые державы по вольной борьбе, регулярно занимающие лидирующие места общекомандных зачетов чемпионатов мира и Олимпийских игр. Матчевые встречи в формате "стенка на стенку" между командами США и России всегда вызывали неподдельный интерес у мирового спортивного сообщества, однако подобные встречи не проводились с 2017 года», — сообщается на официальной странице ФСБР в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее президент ФСБР Михаил Мамиашвили рассказал «РИА Новости», что сотрудничество с Федерацией борьбы США никогда не прекращалось, несмотря на запрет спортивных федераций участвовать российским и белорусским спортсменам в международных соревнованиях.

Таисия Орлова