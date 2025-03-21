Туск призвал ЕС вести гибкую торговую политику с США

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Евросоюз не должен резко реагировать на введенные Соединенными Штатами пошлины. По его словам, Еврокомиссии стоит прибегнуть к более гибкой политике, чтобы снизить напряженность в экономических связах Европы и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Тактика американской администрации по вопросу пошлин очень гибкая. Наверное, не стоит резко реагировать на объявление, на какое-либо предупреждение или решение»,— сказал Дональд Туск на пресс-конференции, трансляцию вел TVP-Info (цитата по ТАСС).

Дональд Трамп в феврале подписал указ о введении пошлин в размере 25% на поставки стали и алюминия из всех стран. ЕС планировал 1 апреля ввести ответные пошлины на некоторые виды американской продукции, в том числе на мотоциклы Harley-Davidson и виски. А с середины апреля страны ЕС планировали согласовать дополнительные контрмеры на сумму свыше €18 млрд.

Однако введение ответных мер перенесли для дополнительных консультаций. Как писала газета Politico со ссылкой на источники, против «эскалации торговой войны» выступили Франция, Ирландия, Испания, Италия и Нидерланды — эти страны поставляют в США больше всего алкоголя, на который Дональд Трамп также грозился ввести пошлины.

Лусине Баласян