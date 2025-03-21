Туск призвал ЕС вести гибкую торговую политику с США
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Евросоюз не должен резко реагировать на введенные Соединенными Штатами пошлины. По его словам, Еврокомиссии стоит прибегнуть к более гибкой политике, чтобы снизить напряженность в экономических связах Европы и США.
Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ
«Тактика американской администрации по вопросу пошлин очень гибкая. Наверное, не стоит резко реагировать на объявление, на какое-либо предупреждение или решение»,— сказал Дональд Туск на пресс-конференции, трансляцию вел TVP-Info (цитата по ТАСС).
Дональд Трамп в феврале подписал указ о введении пошлин в размере 25% на поставки стали и алюминия из всех стран. ЕС планировал 1 апреля ввести ответные пошлины на некоторые виды американской продукции, в том числе на мотоциклы Harley-Davidson и виски. А с середины апреля страны ЕС планировали согласовать дополнительные контрмеры на сумму свыше €18 млрд.
Однако введение ответных мер перенесли для дополнительных консультаций. Как писала газета Politico со ссылкой на источники, против «эскалации торговой войны» выступили Франция, Ирландия, Испания, Италия и Нидерланды — эти страны поставляют в США больше всего алкоголя, на который Дональд Трамп также грозился ввести пошлины.