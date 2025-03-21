МВД Белоруссии опровергло информацию об избиении комика Артемия Останина

Замглавы МВД Белоруссии Геннадий Казакевич опроверг информацию о том, что белорусские силовики избивали российского стендапера Артемия Останина. Ранее адвокат задержанного заявила, что у комика диагностированы перелом и множественные травмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артемий Останин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Артемий Останин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«При задержании, при доставлении, этапировании данного гражданина какой-либо физической силы и иных недозволенных методов к нему не применялось. Белорусские силовики действовали в полном соответствии с национальным законодательством»,— сообщил замминистра МВД Геннадий Казакевич, заявление которого опубликовал Telegram-канал ведомства.

Господин Казакевич добавил, что после задержания комика его принудительно выслали из республики на автомобиле под конвоем сотрудников ГУБОПа.

Комика Артемия Останина задержали в Белоруссии 18 марта. Ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Поводом для дела стала шутка комика про человека без ног, который «подорвался на мине». 19 марта Мещанский райсуд Москвы арестовал комика на два месяца.

Как и за что преследовали комиков — читайте в материале «Ъ».