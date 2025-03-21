На Запорожской АЭС починили линию энергоснабжения

Линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) введена в работу, сообщила пресс-служба объекта. Теперь ЗАЭС больше не полагается на работу лишь одной линии электропередачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЗАЭС Фото: Пресс-служба ЗАЭС

«Оперативный ввод линии энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1" был невозможен из-за обстрела ВСУ 12 февраля объектов энергетической инфраструктуры области, в том числе тепловой станции. Линия введена по итогам проведенных восстановительных работ»,— сообщили в ЗАЭС. Радиационный фон на станции и рядом с ней находится в норме, добавила пресс-служба.

«Ферросплавная-1» была отключена с 11 февраля в результате обстрела. С тех пор энергоснабжение ЗАЭС обеспечивалось за счет одной линии 750 кВ «Днепровская». В связи с этим генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявлял о крайне хрупкой ядерной безопасности на объекте.

До военного конфликта у ЗАЭС работало десять линий электропередачи. Несмотря на то что энергоблоки атомной электростанции сейчас отключены, реакторам все равно требуется энергия для охлаждения и для других функций ядерной безопасности, рассказывал господин Гросси. В феврале гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация готовится запустить ЗАЭС.