Линия энергоснабжения ЗАЭС «Ферросплавная-1» выведена из строя из-за обстрела

Линия энергоснабжения «Ферросплавная-1» на Запорожской атомной электростанции (АЭС) выведена из строя после артиллерийского обстрела со стороны Украины. ЗАЭС повреждений не получила, однако была создана потенциальная угроза безопасности, сообщила пресс-служба станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alina Smutko / Reuters Фото: Alina Smutko / Reuters

«Отсутствие резервной линии энергоснабжения создает потенциальную угрозу безопасности эксплуатации Запорожской АЭС. Тем не менее оборудование станции находится в безопасном состоянии, персонал готов к реагированию»,— сказал директор станции Юрий Черничук. Специалисты приступили к оценке ущерба и определению сроков восстановления оборудования.

Линия «Ферросплавная-1» была отключена 11 февраля. Нужды объекта в настоящий момент запитаны от линии 750 кВ «Днепровская».

В ночь на 13 февраля ВСУ также нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции. Энергетическое оборудование получило критические повреждения, в результате чего электричество пропало более чем у 50 тыс. абонентов в Энергодаре, а также в Каменка-Днепровском и Веселовском муниципальных округах.