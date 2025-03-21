Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха в Кропоткине и Кавказской

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю зафиксировало загрязнение атмосферного воздуха в станице Кавказской и Кропоткине. Специалисты взяли пробы в пяти точках после возгорания на нефтеперекачивающей станции «Кавказская», сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«На территории жилой застройки станицы Кавказской в одной точке выявлены превышения ПДК по показателям: бензол, диметилбензол; в городе Кропоткине в одной точке по показателю бензол»,— говорится в сообщении организации.

Жителям рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе, использовать средства защиты органов дыхания, держать окна закрытыми, регулярно промывать глаза, нос, горло и проводить влажную уборку. При появлении одышки, кашля, бессонницы или обострении хронических заболеваний необходимо обратиться к врачу.

Атака на нефтебазу произошла в ночь на 19 марта. По информации Министерства обороны РФ, нападение случилось после телефонного разговора президентов России и США, во время которого Владимир Путин объявил о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Расцениваем произошедшее как саботаж договоренностей».

Анна Гречко