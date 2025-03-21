После ремонта потолка челябинский театр драмы возобновляет работу

К полноценной работе театр драмы имени Наума Орлова в Челябинске возвращается 23 марта со спектаклем «Out of order, или тринадцатый номер», сообщает пресс-служба учреждения. Ранее в здании провис потолок после недавнего ремонта.

Повреждение сегмента навесного потолка в фойе на первом этаже руководство театра обнаружило 15 марта. Показы всех спектаклей до устранения технических неполадок приостановили. На место вызвали подрядчика, монтировавшего конструкцию. В результате было принято решение ее полностью разобрать, чтобы установить причину случившегося. Потолок планировали восстановить в течение недели. По факту повреждения сегмента прокуратура Советского района Челябинска начала проверку. Сотрудники надзорного ведомства оценят действия должностных лиц, ответственных за недавний ремонт, и проанализирует, как учреждение культуры соблюдает условия безопасного пребывания граждан в театре. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2024 года театр драмы открылся после двухлетнего ремонта. Под обновление попал как фасад здания, так и главная сцена внутри. Также ремонтные работы провели в фойе и других помещениях.

Виталина Ярховска