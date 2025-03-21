В Марий Эл пожар по производству плит локализовали на площади 10 тыс. квадратных метров

Пожар на территории завода по производству пластмассовых плит в Марий Эл локализован на площади 10 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

На месте работают 54 спасателя и 16 единиц техники. Тушение осложнено высокой пожарной нагрузкой.

Как сообщил глава Марий Эл Юрий Зайцев, пострадавших в пожаре нет. Причины, виновные лица и ущерб сейчас устанавливаются.

Пожар начался 21 марта около 12:00. Для координации работы экстренных служб на место происшествия выехал Волжский межрайонный прокурор Владимир Ефремов. Волжская межрайонная прокуратура взяла на контроль проверку по данному происшествию.

Дарья Сайфиева