Армия Судана заявила о контроле над президентским дворцом и рядом министерств

Суданская армия взяла под контроль президентский дворец. Об этом в пятницу сообщил министр культуры и информации Судана и официальный представитель правительства Халед аль-Айсир. Позднее вооруженные силы заявили, что также взяли под контроль ряд министерств и ключевых зданий в столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Social Media / Reuters Фото: Social Media / Reuters

«Сегодня флаг поднят, дворец возвращен, и путешествие продолжается до тех пор, пока победа не будет достигнута»,— написал Халед аль-Айсир в соцсети X.

Официальный представитель суданской армии бригадный генерал Набиль Абдулла позднее заявил, что войска удерживают дворец, здания министерств и арабский рынок к югу от дворца, сообщило агентство Associated Press (AP).

AP пишет, что в соцсетях распространились видеоролики с указанием 21-го дня рамадана, на которых солдаты армии Судана находятся внутри президентского комплекса. На видео военный офицер в погонах капитана сделал объявление, подтвердив, что военнослужащие находятся внутри комплекса.

С апреля 2023 года суданская армия ведет бои с Силами быстрого реагирования (СБР). В последние месяцы регулярные формирования перешли в наступление на позиции СБР в Хартуме и еще в нескольких провинциях. 23 февраля текущего года СБР объявили о создании независимого правительства.

Подробнее о происходящем в Судане — в материале «Ъ» «Суданская война перекинулась через залив».

Анастасия Домбицкая