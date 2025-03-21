Евросоюз нашел новый способ поддержать Украину в обход Венгрии

Страны ЕС включат план помощи Киеву в пакет резолюций, ранее утвержденных всеми членами объединения единогласно, пишет Politico. Несмотря на несогласие Венгрии с одним из положений, документ опубликуют как официальное заявление Евросовета. Ранее в обход Будапешта планировалось создать фонд поддержки Украины в размере €20–40 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Yves Herman / Reuters Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Yves Herman / Reuters

«Сегодняшнее заявление по Украине будет опубликовано в качестве приложения от имени 26 стран. Это новая норма. И это полезно, когда речь идет о политических намерениях»,— цитирует Politico высокопоставленного европейского дипломата. Уточняется, что возражения венгерского премьера Виктора Орбана приняты к сведению, но зачастую их игнорируют.

«Орбан выбрал изоляцию и путь нелиберальной демократии вопреки очевидным интересам ЕС и, по сути, Венгрии. Ему было предоставлено множество возможностей, но он отверг их с протянутой рукой»,— отметил в беседе с Politico другой евродипломат.

В проекте европейского заявления сказано, что подтверждается «постоянная и непоколебимая поддержка ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ». По убеждению Евросоюза, Киев должен находиться в максимально сильной позиции для достижения «мира через силу».

Новые попытки договориться о военной помощи Украине европейские лидеры предприняли на саммите в Брюсселе, а также на встрече военачальников более 30 государств в Лондоне.

Подробности — в материале «Ъ» «Коалиция нежелающих».