FT: Европа разрабатывает план по снижению зависимости от США в НАТО

Великобритания, Франция, Германия и страны Северной Европы ведут неформальные переговоры о том, чтобы взять на себя ответственность за финансирование НАТО и оборону Европы и снизить зависимость от США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. По информации издания, участники дискуссий планируют представить план на ближайшие пять—десять лет на саммите лидеров НАТО в Гааге в июне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

«По словам четырех европейских чиновников, Великобритания, Франция, Германия и страны Северной Европы входят в число стран, участвующих в неформальных плановых дискуссиях,— говорится в публикации издания.— Их цель — разработать план по перекладыванию финансового и военного бремени на европейские столицы и представить его США в преддверии ежегодного саммита лидеров НАТО в Гааге в июне».

«Увеличение расходов — это единственный выход, который у нас есть: разделение бремени и отказ от зависимости от США»,— приводит издание слова одного из неназванных собеседников.

В план планируется включить пункт о том, что европейские страны возьмут на себя обязательства по увеличению расходов на оборону и наращиванию военного потенциала Европы. Как пишет газета, такой подход позволил бы Вашингтону сосредоточить свое внимание на Азии, а Европе — взять ответственность за безопасность на континенте.

В последние месяцы страны Европы активно обсуждают увеличение расходов на оборону. В начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен огласила план из пяти пунктов по перевооружению континента (ReАrm Europe), предложив мобилизовать на эти цели до €800 млрд в ближайшие годы. Увеличение военного бюджета страны уже не первый месяц продвигает президент Франции Эмманюэль Макрон. А 18 марта немецкий Бундестаг принял историческое решение о внесении поправок в конституцию, позволяющих снять ограничения на оборонные расходы.

О том, как страны Европы договариваются об укреплении оборонительного потенциала, «Ъ» писал здесь.

Анастасия Домбицкая