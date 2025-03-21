Bloomberg: США снижают контроль за соблюдением санкций против РФ

Администрация президента США Дональда Трампа сократила свое участие в совместных группах, которые следят за соблюдением антироссийских санкций. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, Вашингтон практически не вовлечен в работу по пресечению попыток обойти установленные ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Собеседники агентства отметили, что одна группа из США пассивно реагирует на то, чтобы сдерживать поставки в Россию деталей и оборудования для производства оружия. Другая почти отказалась от мониторинга ценового диапазона G7 на российскую нефть.

При этом не уточняется, является ли изменение курса страны осознанным шагом по сокращению участия в санкционном давлении на РФ или связано с нехваткой кадров. В Минфине США ситуацию никак не прокомментировали.

Сегодня, 21 марта, американский журналист лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что господин Трамп может отменить санкции против России для развития крымского курорта. По убеждению журналиста, подобный подход может быть применен администрацией США и к Донбассу.

Ранее глава Белого дома не исключал, что введет новые ограничения против Москвы, если та не согласится с условиями мирной сделки с Киевом.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «В очереди на снятие».