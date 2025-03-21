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Суд признал банкротом бывшего лидера ОПС «Уралмаш» Александра Куковякина

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом бывшего лидера ОПС «Уралмаш» Александра Куковякина, следует из картотеки суда. «Признать Куковякина Александра Васильевича банкротом и ввести в отношении него процедуру реализации имущества гражданина сроком на четыре месяца – до 21.07.2025»,– говорится в резолютивной части решения суда от 20 марта. Процедуру реструктуризации долгов в отношении уральца завершили.

Бизнесмен Александр Куковякин (второй справа)

Бизнесмен Александр Куковякин (второй справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Бизнесмен Александр Куковякин (второй справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, в феврале прошлого года АО «Уралпластик» обратилось в суд с исковым заявлением о признании банкротом бывшего лидера ОПС «Уралмаш». Исковые требования тогда составляли 1,4 млн руб. Сейчас в качестве кредиторов также указаны ООО «Еврогласс» (сума требований – 14,9 млн руб.), ООО «Уральская стекольная компания» (412 тыс. руб.) и Иван Кузнецов (требования последнего составляют 30 млн руб.).

«Определением Арбитражного суда Свердловской области в третью очередь реестра требований кредиторов включено требование Кузнецова Ивана Евгеньевича в размере 30 000 000,00 руб. Основание возникновения требования: соглашение об уступке прав от 06.05.2021г. по агентскому договору»,– говорится на сайте Федресурс. Ранее «Ъ-Урал» писал, что в 2021 году Александр Куквоякин фигурировал в судебном разбирательстве, связанном с агентским договором с девелопером Иваном Кузнецовым.

За что судили Александра Куковякина

За что судили Александра Куковякина

Отметим, что это не первое судебное разбирательство между заводом «Уралпластик» и Александром Куковякиным. Ранее завод пытался взыскать 372,6 тыс. руб. задолженности, в том числе 350 тыс. руб. неосновательного обогащения. Господин Куковякин подавал встречный иск.

Мария Игнатова

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