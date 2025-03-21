FESCO: кот из Стамбула не может покинуть таможенную зону в Новороссийске

Кот из Стамбула, тайно прибывший на российском судне в Новороссийск, на протяжении почти двух недель не может покинуть порт из-за отсутствия документов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на транспортно-логистическую компанию FESCO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Транспортная группа Fesco Фото: Транспортная группа Fesco

По информации компании, Россельхознадзор должен направить специалиста для осмотра животного. Привлечь частного ветеринара невозможно из-за ограниченного доступа на территорию порта, являющегося частью государственной границы.

О желании приютить кота сообщали местные жители в соцсетях. Однако, вывоз животного с территории порта без разрешения надзорных органов не предоставляется возможным. Отправка в Турцию также осложнена отсутствием документов на питомца.

Кота, случайно оказавшегося в грузовом контейнере FESCO, обнаружили 11 марта в порту Новороссийска. Экипаж судна взял над питомцем шефство. После передачи животного сотрудникам компании ему дали кличку «Бурак». Сейчас кот находится под присмотром врачей и не испытывает проблем со здоровьем.

Нурий Бзасежев