FESCO: кот из Стамбула под присмотром ветеринаров в Новороссийске

В Новороссийске спасенный российскими моряками кот из Стамбула находится под присмотром врачей и не испытывает проблем со здоровьем. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на транспортную группу FESCO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Транспортная группа Fesco Фото: Транспортная группа Fesco

«В настоящий момент мы рассматриваем все возможные варианты, проводим необходимые консультации и ведем работу с таможенными и ветеринарными органами. Со стороны государственных органов есть полная поддержка и содействие»,— уточнили в пресс-службе организации.

Кота, случайно оказавшегося в грузовом контейнере FESCO, обнаружили 12 марта в порту Новороссийска. Экипаж судна взял над питомцем шефство. После передачи животного сотрудникам компании ему дали кличку «Бурак». Вопрос о дальнейшей судьбе кота, включая возможную депортацию в Турцию, решает Россельхознадзор, поскольку питомец не имеет статус товара по таможенным правилам.

Нурий Бзасежев