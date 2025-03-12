Кот из Стамбула пробрался на корабль и доплыл до Новороссийска

Стамбульский кот спрятался на морском судне и доплыл до Новороссийска. Его обнаружили в одном из контейнеров кубанские моряки во время рейса, сообщает пресс-служба транспортной компании Fesco.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба транспортной компании Fesco Фото: пресс-служба транспортной компании Fesco

Экипаж накормил и напоил кота через узкую щель контейнера. Освободить его смогли только по прибытию в Новороссийск. Моряки прозвали путешественника Бурак.

Согласно таможенным правилам, его «незаконное» путешествие может привести к депортации обратно в Турцию. Сейчас Бурак находится под присмотром сотрудников транспортной компании и ожидает разрешения ситуации.

Алина Зорина