Депутаты Стерлитамака обсудят с горожанами строительство полигона ТКО

Депутаты горсовета Стерлитамака предложили активистам экологического движения «Стерлитамак, дыши!» провести переговоры о судьбе полигона ТКО, планируемого к размещению внутри города, узнал “Ъ-Уфа” в горсовете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как рассказали в приемной совета депутатов, встреча запланирована на 25 марта. Активисты должны составить список участников. Кроме того, на беседу приглашены представители администрации и министерства природопользования и экологии Башкирии. Ожидается, что встреча пройдет в закрытом режиме.

Сами активисты намерены убедить горсовет в необходимости расширить состав участников, дав возможность прийти на встречу с депутатами избирателям от каждого округа, рассказал “Ъ-Уфа” общественный инспектор по охране окружающей среды Вадим Искандаров, представляющий эко-активистов.

Построить полигон на участке площадью 11,8 га планирует ООО «Мохит-СТР». Минэкономразвития Башкирии включило проект в перечень приоритетных инвестпроектов республики. С конца декабря по начало февраля в Стерлитамаке проходили общественные обсуждения, а 16 января состоялись публичные слушания, большинство участников которых выступили против строительства.

Заказчик обосновывает строительство полигона внутри города тем, что участок под объект находится вне городских границ, так как исключен из них в 2020 году. Также необходимость в новом полигоне «Мохит-СТР» объясняет большим транспортным плечом до действующей свалки в Ишимбае и скорым исчерпанием ее ресурса. Противники объекта настаивают на чрезмерном количестве выбросов, и незаконности нахождения полигона в составе города.

Проект и материалы общественных обсуждений переданы для федеральной госэкспертизы. 14 февраля следственный отдел по Стерлитамаку регионального управления СКР возбудил уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) в связи с планами построить полигон. Дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Идэль Гумеров