У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 3,7

Утром 21 марта рядом с восточным побережьем полуострова Камчатка зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,7. Об этом сообщили «Ъ» в региональном ГУ МЧС.

По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане в 116 км от Петропавловска—Камчатского. Очаг залегал на глубине 63 км под морским дном.

По информации оперативных служб, сейсмособытие не ощущалось в населенных пунктах Камчатского края.

14 марта на юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1. 18 марта в акватории Камчатского залива было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,7. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Гузель Латыпова, Петропавловск—Камчатский