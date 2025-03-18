На восточном побережье Камчатки произошло землетрясение

Днем 18 марта в акватории Камчатского залива зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,7.

По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия находился в Камчатском заливе в 18 км юго-восточнее поселка Усть-Камчатск, очаг залегал на глубине 10 км под морским дном.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, в Усть-Камчатском муниципальном округе землетрясение ощущалось силой до трех баллов. «Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали. Угроза цунами не объявлялась»,— сообщили в ведомстве.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский