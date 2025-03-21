Дегтярев: новый президент МОК поддержала допуск россиян к Олимпиаде-2024

Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри одной из первых выступила за допуск российских атлетов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, напомнил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. В частности, в ходе избирательной кампании она сочла возвращение россиян на Олимпийские игры «долгом МОК».

«Глава Комиссии спортсменов МОК в 2018 году госпожа Ковентри поддержала решение WADA снять отстранение с РУСАДА до получения базы данных»,— отметил господин Дегтярев. Он также привел слова Ковентри: «Обеспечить, чтобы все спортсмены могли участвовать в Играх,— это превыше всего остального».

20 марта в Греции на 144-й сессии МОК прошли выборы президента организации. В первом туре им была избрана 41-летняя олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри. Ковентри — десятый президент МОК за его 130-летнюю историю. Она стала первой женщиной на посту главы организации. Ковентри сменит на этом посту 71-летнего Томаса Баха.

Подробности читайте в колонке министра спорта Михаила Дегтярева.