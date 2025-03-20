Путин поздравил Ковентри с избранием главой МОК

Президент России Владимир Путин поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). 41-летняя олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве была избрана в первом туре выборов, которые прошли сегодня, 20 марта, в Греции.

«Итоги состоявшегося голосования убедительно свидетельствуют о Вашем высоком авторитете в спортивном мире и о признании Ваших выдающихся личных достижений. Уверен, что Ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе»,— говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля. Также глава государства пожелал Кирсти Ковентри благополучия и здоровья.

Ковентри — десятый президент МОК за его 130-летнюю историю. Она стала первой женщиной на посту главы организации. Ковентри сменит 71-летнего Томаса Баха, возглавлявшего организацию 12 лет. Полномочия Баха истекут 24 июня 2025 года, после чего он пожизненно станет почетным президентом МОК.