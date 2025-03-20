Главные новости 20 марта. Кавказ

Суд взыскал с ООО «Экосервис» 110 млн рублей за негативное воздействие на среду.

Пособник Шамиля Басаева осужден на 19 лет колонии. Александр Уманцев был членом незаконного вооруженного формирования.

Мясокомбинат «Югроспром» в Ставрополье вновь продают за 664 млн рублей. Конкурсный управляющий ООО «СХП “Юг роскошной промышленности”» Анрей Болотов объявил о старте публичных торгов.

Вблизи Пятигорска зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 балла. Подземные толчки произошли на глубине около 5 км.

Число вакансий в добывающей отрасли на Ставрополье выросло на 41%

Во Владикавказе начнется строительство современного спортивного комплекса для тенниса и падел-тенниса.

Росприроднадзор пытается изъять льва по кличке Симба у жителя Ставрополья. Лев, которому около полутора лет, содержится в специально оборудованном вольере с двумя секциями.