Главные новости 20 марта. Кавказ
Суд взыскал с ООО «Экосервис» 110 млн рублей за негативное воздействие на среду.
Пособник Шамиля Басаева осужден на 19 лет колонии. Александр Уманцев был членом незаконного вооруженного формирования.
Мясокомбинат «Югроспром» в Ставрополье вновь продают за 664 млн рублей. Конкурсный управляющий ООО «СХП “Юг роскошной промышленности”» Анрей Болотов объявил о старте публичных торгов.
Вблизи Пятигорска зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 балла. Подземные толчки произошли на глубине около 5 км.
Число вакансий в добывающей отрасли на Ставрополье выросло на 41%
Во Владикавказе начнется строительство современного спортивного комплекса для тенниса и падел-тенниса.
Росприроднадзор пытается изъять льва по кличке Симба у жителя Ставрополья. Лев, которому около полутора лет, содержится в специально оборудованном вольере с двумя секциями.