Во Владикавказе в 2025 году приступят к строительству теннис-центра

Во Владикавказе начнется строительство современного спортивного комплекса для тенниса и падел-тенниса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства спорта.

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Соглашение о государственно-частном партнерстве уже подписано, и работы запланированы на 2025 год. Комплекс будет возведен на пересечении улиц Хадарцева и Морских пехотинцев.

«В министерстве физической культуры и спорта РСО-Алания подписали соглашение о государственно-частном партнерстве с целью создания нового спортивного комплекса для занятий большим теннисом и падел-теннисом во Владикавказе»,— говорится в сообщении.

Новый объект включает два крытых корта для большого тенниса, площадку для разминки, пять кортов для падел-тенниса, тренажерный зал, восстановительный центр, пресс-центр, зону общественного питания и раздевалки. Проект получил субсидию из федерального бюджета в рамках программы «Бизнес — спринт (Я выбираю спорт)».

Падел-теннис — вид спорта, сочетающий элементы тенниса и сквоша, доступный для людей любого возраста и уровня подготовки.

Николай Аксенов