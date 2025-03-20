Росприроднадзор пытается изъять льва по кличке Симба у жителя Ставрополья

Росприроднадзор изымет льва по кличке Симба у жителя Ставропольского края. Хищника нашли в частном доме на хуторе Красночервонном, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росприроднадзор Фото: Росприроднадзор

«Лев (Panthera leo) включен в перечень животных, запрещенных к содержанию в условиях неволи за исключением случаев, когда такие животные содержатся в культурно-зрелищных целях. Данный случай к ним не относится»,— прокомментировали в Росприроднадзоре.

Лев, которому около полутора лет, содержится в специально оборудованном вольере с двумя секциями. Сотрудники ведомства отметили, что животное выглядит здоровым и проявляет игривость, не демонстрируя агрессии. Однако его содержание в частном владении нарушает законодательство.

По протоколу, Симба останется у текущего владельца до решения о временном содержании. После суда животное конфискуют, и его дальнейшая судьба будет определена Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

Николай Аксенов