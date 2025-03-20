Число вакансий в добывающей отрасли на Ставрополье выросло на 41%

В Ставропольском крае число вакансий в добывающей отрасли к началу 2024 года достигло 1 тыс., что на 41% больше по сравнению с предыдущим годом, когда было 415 предложений, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В начале 2025 года работодатели опубликовали более 80 вакансий в этой сфере, зарплата варьируется от 75 тыс. до 225 тыс. руб.

В прошлом году в регионе сократилось количество предложений о работе в металлургии и металлообработке на 6,2%, до 1,5 тыс. вакансий по сравнению с 2023 годом. В начале текущего года было почти 200 таких вакансий, зарплата варьировалась от 45 тыс. до 176,1 тыс. руб. и в этом году — от 50 тыс. до 200 тыс. руб.

«Высокий спрос на слесарей, токарей, электромонтажников, водителей, разнорабочих и операторов производственных линий. Важной особенностью рынка труда является наличие значительного количества вахтовых предложений в сфере добычи и металлургии, что создает трудности для компаний при подборе кадров»,— рассказала директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

Николай Аксенов