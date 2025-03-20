Причин для беспокойства по станции метро «Театральная» нет — депутат Кошелев

Первый зампред Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил в своем Telegram-канале, что причин для беспокойства по станции метро «Театральная» в Самаре нет. Депутат отметил, что Правительство РФ уже выделило на достройку объекта инфраструктурный кредит, и «все показатели будут выполнены на 100%».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Во время строительства станции «Театральная» в Самаре следствие выявило организацию преступного сообщества и превышение должностных полномочий региональными чиновниками. В состав ОПГ, по данным правоохранительных органов, входили экс-министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев, бывший председатель областного правительства Виктор Кудряшов, экс-министр финансов Андрей Прямилов и «иные неустановленные лица». Все указанные бывшие чиновники задержаны и арестованы. Экс-глава региона Дмитрий Азаров подал в отставку.

В феврале текущего года в АО «ВТС-Метро» заявили, что в ближайшее время может начаться процесс демонтажа тоннелепроходческого комплекса, необходимого для достройки станции «Театральная». Генеральный директор компании объясняет это тем, что заказчик в лице ГКУ СО «Управление капитального строительства» не продлил соглашение с подрядчиком. Ситуацию взяли на контроль в федеральном центре. На прошлой неделе во время визита министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что 11-я станция самарского метрополитена будет достроена.

Евгений Чернов