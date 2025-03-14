Станция метро «Театральная» будет достроена — самарский губернатор

Станция метро «Театральная» в Самаре будет достроена. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Вячеслав Федорищев, отметив, что «других путей нет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сегодня в регионе работает министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Он принял участие в совещании на строящейся станции метро «Театральная». Подрядчик доложил о выполненных работах и о следующих этапах стройки.

В настоящее время идет отделка, монтаж инженерных сетей, лестничного схода станционного комплекса, соединение левого перегонного тоннеля с вентиляционной шахтой на одном из пусковых комплексов.

Андрей Сазонов