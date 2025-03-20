Президент России Владимир Путин подписал закон об общих принципах организации системы местного самоуправления (МСУ). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Путин подписал закон, позволяющий регионам самостоятельно определять модель МСУ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Путин подписал закон, позволяющий регионам самостоятельно определять модель МСУ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В законе закреплено право регионов самостоятельно определять модель МСУ. В первом чтении законопроект предусматривал обязательный переход регионов к одноуровневой системе местного самоуправления с упразднением муниципалитетов городских и сельских поселений.

Одним из главных критиков первой версии закона выступил Татарстан. Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин рассказал, что переход на одноуровневую систему может оставить сельских жителей «на произвол судьбы». После критики Татарстана рассмотрение закона перенесли на 2025 год.

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов сообщил «Ъ Волга-Урал», что все позиции, которые предлагала республика к законопроекту, были учтены в поправках.

Диана Соловьёва