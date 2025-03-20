ЕС отложил введение пошлин на американский виски
Еврокомиссия приняла решение отложить на две недели введение 50-процентных импортных пошлин на виски из США, сообщает Bloomberg. Так европейские власти дают понять, что предпочитают переговоры торговым войнам, сообщил агентству представитель ЕК.
Фото: Daniel Cole / File Photo / Reuters
Евросоюз объявил 12 марта, что в ответ на введение импортных пошлин на европейские сталь и алюминий со стороны США намерен ввести собственные пошлины на перечень американских товаров, среди которых оказался и виски. Сразу после этого президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на алкоголь из Франции и других стран ЕС.
Европейские санкции должны были вступить в силу 1 апреля, но ЕК сегодня приняла решение отложить их до 15 апреля. «ЕС по-прежнему готов к конструктивному диалогу с США, чтобы найти решение, которое не нанесет ненужного ущерба обеим экономикам»,— говорится в письменном заявлении представителя ЕС, полученном агентством Bloomberg.