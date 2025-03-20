ЕС отложил введение пошлин на американский виски

Еврокомиссия приняла решение отложить на две недели введение 50-процентных импортных пошлин на виски из США, сообщает Bloomberg. Так европейские власти дают понять, что предпочитают переговоры торговым войнам, сообщил агентству представитель ЕК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Cole / File Photo / Reuters Фото: Daniel Cole / File Photo / Reuters

Евросоюз объявил 12 марта, что в ответ на введение импортных пошлин на европейские сталь и алюминий со стороны США намерен ввести собственные пошлины на перечень американских товаров, среди которых оказался и виски. Сразу после этого президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на алкоголь из Франции и других стран ЕС.

Европейские санкции должны были вступить в силу 1 апреля, но ЕК сегодня приняла решение отложить их до 15 апреля. «ЕС по-прежнему готов к конструктивному диалогу с США, чтобы найти решение, которое не нанесет ненужного ущерба обеим экономикам»,— говорится в письменном заявлении представителя ЕС, полученном агентством Bloomberg.

Кирилл Сарханянц