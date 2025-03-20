МТС-банк объявил о начале размещения нового выпуска цифровых финансовых активов на платформе «ЦФА ХАБ». Этот шаг является частью стратегии банка по развитию инновационных финансовых решений и укреплению своих позиций на рынке ЦФА. Выпуск представлен в виде денежного требования к эмитенту и адресован физическим лицам. Стоимость одного ЦФА составляет 10 тыс. руб., срок обращения — 182 дня. Доходность актива фиксированная и установлена на уровне 21,5% годовых.

Мобильное рабство в России никуда не делось. Хотя соответствующий закон о его отмене был принят более 10 лет назад, до сих пор 40% россиян не могут перенести номер телефона к другому оператору. Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМ и Организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива». В трети случаев на смену оператора с сохранением номера уходит не до восьми дней, как прописано в законе, а больше времени. Также россияне говорят о нежелании оператора отпускать абонента, назойливом предложении услуг, необходимости приехать в офис и ошибках в персональных данных. Те, кто не сменил оператора со своим номером, отмечают также непонятные условия перехода и невозможность получить ожидаемый выгодный тариф.

Выручка Geely в 2024 году выросла на 34% до рекордных $33,2 млрд. Чистая прибыль за год составила $2,3 млрд, увеличившись на 213% в годовом исчислении. Чистая прибыль после вычета единовременных прибылей и убытков составила $1,18 млрд, прибавив 52%. В отчетности компании указано, что ее операционная рентабельность значительно улучшилась.