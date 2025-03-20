МИД: Россия ожидает от США прекращения военной помощи Украине

Россия надеется, что США прислушаются к требованию прекратить военную помощь Украине и передачу ей разведывательных данных. Об этом заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, атака ВСУ на нефтебазу в Краснодарском крае 19 марта — провокация, направленная на срыв мирных инициатив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом президент России Владимир Путин акцентировал, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Это принципиальный момент. Мы надеемся, в Вашингтоне это услышали»,— говорится в комментарии Мария Захаровой, которое приводит ТАСС.

По словам дипломата, ударом по энергетическому объекту в Краснодарском Крае президент Украины Владимир Зеленский «в очередной раз нарушил достигнутые понимания и подтвердил свою полную недоговороспособность». Москва ожидает, что теперь Вашингтон убедится в необходимости прекратить военную помощь Киеву.

Взаимное прекращение ударов России и Украины по энергетической инфраструктуре Дональд Трамп 18 марта обсудил с Владимиром Путиным. Как сообщал Кремль, вслед за этим российский президент дал соответствующую команду военным. Владимир Зеленский вскоре заявил, что Киев поддержит это предложение, но ждет деталей беседы лидеров РФ и США. Окончательное согласие он дал только после телефонного разговора с Дональдом Трампом 19 марта.

Подробнее о разговоре Путина и Трампа — в материале «Ъ» «Договорились».

Лусине Баласян