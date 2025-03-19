Bloomberg: Зеленский согласился на прекращение ударов по энергообъектам РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом принял предложение о взаимном прекращении ударов Москвы и Киева по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников Bloomberg, Дональд Трамп и Владимир Зеленский также условились работать над полным прекращением огня. Американский президент, комментируя их беседу, назвал ее «очень хорошей».

Прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Дональд Трамп 18 марта обсудил с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщал Кремль, вслед за этим российский президент дал соответствующую команду военным. Владимир Зеленский вскоре заявил, что Киев поддержит это предложение, но перед этим он планировал поговорить с Дональдом Трампом.

По данным Минобороны России, вооруженные силы Украины намеренно атаковали дронами энергообъект в Краснодарском крае спустя несколько часов после завершения переговоров президентов США и России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что Москва все равно придерживается договоренности.

Подробнее о разговоре лидеров США и России — в материале «Ъ» «Договорились».

Лусине Баласян