УФАС отказало в рассмотрении жалобы на продажу акций ВК «Башкортостан»

Управление ФАС по Санкт-Петербургу прекратило рассмотрение жалобы некоего физлица на итоги аукциона по продаже 35,75 тыс. акций (около 51%) АО «Выставочный комплекс „Башкортостан“», находившихся в собственности администрации Уфы получила московская компания «Сталокс» (учредитель — Наталья Шарыкина). Компания предложила за лот его начальную стоимость — 53 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

«Башкортостан» владеет 10,2 тыс. кв. м выставочного комплекса «Уфа Экспо» на улице Менделеева (общая площадь более 20 тыс. кв. м ) в Уфе и правом аренды земельного участка под ним площадью 5,4 га.

Жалоба рассматривалась в Санкт-Петербурге, так как там зарегистрирована торговая площадка, на которой продавали ценные бумаги — АО «Российский аукционный дом».

Как следует из материалов УФАС, автор жалобы указывал, что акции были оценены и проданы по цене ниже рыночной. В какую стоимость оценивала их заявитель, в решении ведомства не указано.

Отказывая в рассмотрении жалобы, УФАС отметило, что автор жалобы не участвовал в торгах, а значит не может оспаривать условия аукциона.

Олег Вахитов