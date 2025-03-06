Жалобу на продажу акций ВК «Башкортостан» будут рассматривать в Санкт-Петербурге

По данным «Ъ-Уфа», управление ФАС по Башкирии направило в Санкт-Петербургское УФАС жалобу некоего физлица на аукцион по продаже 35,75 тыс. акций (около 51%) АО «Выставочный комплекс „Башкортостан“». Как пояснили в ведомстве, решение принято в связи с тем, что в Санкт-Петербурге зарегистрирована торговая площадка, на которой продавали ценные бумаги — АО «Российский аукционный дом».

3 марта право на выкуп акций по итогам аукциона, проведенного по решению мэрии Уфы, получила московская компания «Сталокс» (учредитель — Наталья Шарыкина), предложив начальную стоимость лота — 53 млн руб. Вместе с контрольным пакетом покупатель приобрел помещения выставочного комплекса на улице Менделеева в Уфе и права на земельный участок площадью 5,4 га.

Олег Вахитов