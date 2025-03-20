Глава Amtrak ушел с поста из-за Илона Маска

Генеральный директор американской Национальной железнодорожной пассажирской корпорации (Amtrak) Стивен Гарднер подал в отставку. Как сообщает CNN, этой отставке предшествовало заявление главы Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска о том, что Amtrak необходимо приватизировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор американской Национальной железнодорожной пассажирской корпорации (Amtrak) Стивен Гарднер

Фото: Andrew Harnik / AP Генеральный директор американской Национальной железнодорожной пассажирской корпорации (Amtrak) Стивен Гарднер

Фото: Andrew Harnik / AP

Amtrak была создана в 1971 году. Мажоритарная доля в ней принадлежит государству, членов совета директоров корпорации назначает президент США и утверждает Сенат. Компания предоставляет услуги пассажирских железнодорожных перевозок в 46 американских штатах, в округе Колумбия и двух канадских провинциях. В 2024 году компания поставила рекорд по числу перевезенных пассажиров — 32 млн человек.

В своем заявлении господин Гарднер написал, что хочет «гарантировать, что Amtrak и дальше будет пользоваться полным доверием и уважением нынешней администрации». В начале марта Илон Маск высказался о том, что необходимо приватизировать все, что можно, указав на Почтовую службу США и Amtrak. По его словам, «печально, когда другие страны могут предложить гораздо более качественные пассажирские перевозки, чем мы». «Amtrak находится в печальной ситуации. Если вы из другой страны, то, пожалуйста, не пользуйтесь нашими национальными перевозчиками. А то у вас сложится очень плохое впечатление об Америке»,— заявил он, добавив, что процесс приватизации обычно «ведет к улучшениям».

Алена Миклашевская