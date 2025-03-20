Песков: Ушаков и Уолтц обсудили состав делегаций РФ и США

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в ходе телефонного разговора 19 марта обсуждали состав делегаций на ближайших переговорах. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не раскрыл имена участников с российской стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

«Мы своевременно сообщим, кто будет представлять российскую сторону,— сказал господин Песков.— Пока я не готов этого сделать».

«Вчера об этом (о составе делегаций. — "Ъ") шла речь в ходе телефонного разговора (Юрия. — "Ъ") Ушакова с (Майком. — "Ъ") Уолтцем»,— сказал пресс-секретарь российского лидера.

19 марта советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц сообщил, что провел телефонный разговор с помощником российского президента Юрием Ушаковым. Стороны договорились, что их «технические группы» встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы обсудить реализацию частичного прекращения огня.

По итогу телефонных переговоров, cостоявшихся 18 марта, президенты Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о создании российской и американской экспертных групп для урегулирования российско-украинского конфликта. Вслед за этим спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что делегации Вашингтона и Москвы встретятся в саудовской Джидде в воскресенье, 23 марта, чтобы обсудить детали соглашения о прекращении огня.

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