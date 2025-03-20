Генконсульство РФ призвало россиян к осторожности на фоне протестов в Стамбуле

Генконсульство России в Стамбуле рекомендовало российским соотечественникам избегать мест скопления людей и соблюдать осторожность в связи с протестами в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kenan Gurbuz / Reuters Фото: Kenan Gurbuz / Reuters

«В связи с протестными акциями в Стамбуле рекомендуем соблюдать осторожность, по возможности избегать мест массового скопления людей»,— говорится в сообщении, размещенном в официальном канале Генконсульства РФ в Стамбуле в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В сообщении диппредставительства также указан телефон горячей линии, по которому можно позвонить в случае экстренной ситуации: +90 530 941 03 68.

В среду в Стамбуле и других турецких городах прошли массовые демонстрации в знак протеста против задержания мэра города, лидера оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу. Господина Имамоглу подозревают в коррупции и обвиняют в «пособничестве террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана)/ССК (Союз сообществ Курдистана)». В оппозиционной действующему лидеру Республиканской народной партии (РНП), которую представляет Экрем Имамоглу, действия турецких правоохранительных органов назвали «государственным переворотом против следующего президента».

Экрем Имамоглу занимает пост мэра Стамбула с 2019 года. Ожидалось, что в грядущее воскресенье он будет выдвинут кандидатом в президенты от РНП. Однако 18 марта Стамбульский университет аннулировал университетский диплом господина Имамоглу, что препятствует его выдвижению на пост президента. Мэр Стамбула был единственным кандидатом на праймериз от оппозиционной Народно-республиканской партии. Его также называли главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения на пост.

Подробности — в материале «Ъ» «Стамбул снимают с выборов».

Анастасия Домбицкая