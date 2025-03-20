WSJ: Трамп нацелит реформированное USAID на борьбу с Китаем

Агентство США по международному развитию (USAID), которое оказалось на грани полной ликвидации, готовят к реорганизации. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на внутренние правительственные документы. Новая структура должна стать инструментом мягкой силы США, укрепления национальной безопасности, продвижения стратегических и коммерческих интересов страны. В рамках реорганизации USAID переименуют в Агентство международной гуманитарной помощи США (U. S. Agency for International Humanitarian Assistance, USAIHA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

В отличие от USAID, которое было независимым и имело собственного руководителя, новая структура будет подчиняться Госдепартаменту. Это станет гарантией того, что новая структура будет действовать в интересах национальной безопасности и противостоять противникам США, таким как Китай. Многочисленные бюро USAID за рубежом будут ликвидированы. Реализуемые USAID программы политической направленности, включая продвижение демократии, расширение полномочий женщин, религиозных свобод, борьбу с торговлей людьми и тому подобное, будут переданы в ведение разных отделов Госдепартамента. А дорогие программы, которые не приносят выгоды американским налогоплательщикам, будут просто закрыты, как и чисто благотворительные проекты.

Подробнее о USAID — в материале «Ъ» «Агентство развития и раздора».

Алена Миклашевская