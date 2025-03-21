В 2024 году жители Дона потратили на ювелирные украшения более 11 млрд рублей

В минувшем году жители Ростовской области потратили на ювелирные украшения 11,3 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра компании Sokolov.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону рынок ювелирной розницы в 2024 году достиг 5,76 млрд руб., что на 32% выше показателей 2023 года. Также рост рынка отмечен в Таганроге (1,55 млрд руб., +60%) и Аксае (944 млн руб., +31%).

В целом ювелирный рынок Ростовской области вырос в минувшем году на 31%, заняв по показателям динамики роста девятое место в России. В денежном выражении он находится на пятом месте в России и на втором — в Южном федеральном округе после Краснодарского края (18,7 млрд руб.). На третьем месте — Волгоградская область (4,6 млрд руб.).

В России оборот ювелирных украшений, по данным Sokolov, вырос на 25,6% до 459,4 млрд руб. Средний чек на ювелирные украшения в 2024 год в сравнении с предыдущим годом увеличился в Ростовской области на 19% и составил 10,3 руб. Средний чек на ювелирные изделия в столице Дона вырос на 20% и достиг 10,9 тыс. руб. В Таганроге — 10,6 тыс. руб. (+24%), в Аксае — 13,8 тыс. руб. (+17%). Эти показатели выше, чем в среднем по России (9,1 тыс. руб.).

По словам руководителя аналитического центра Sokolov Алины Колпаковой, драйвером развития рынка стал рекордный рост объемов и доли интернет-продаж ювелирных изделий. За год доля ювелирного e-com выросла, по словам эксперта, с 23,4% до 28%. При этом 35,5% всех онлайн-продаж или 10% совокупного рынка составили продажи через маркетплейсы.

«В декабре 2024 года эти показатели были даже выше среднегодовых. Тогда общая доля онлайн-продаж составила 30%, а доля маркетплейсов достигала рекордных 42% от еcom или 13% от всего рынка. Кроме того, на рост рынка в денежном выражении существенно повлияло увеличение среднерозничных цен, обусловленное динамикой учетных цен ЦБ РФ на золото. С января по декабрь 2024 года золото подорожало на 45% до 8 552 рублей за грамм»,— прокомментировала госпожа Колпакова.

Дмитрий Михеенко