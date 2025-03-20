Завод в Ейске погасил 8,7 млн рублей долга после вмешательства приставов

Судебные приставы Ейского районного отделения ГУ ФССП России по Краснодарскому краю взыскали с местного станкостроительного завода задолженность за электроэнергию в размере 8,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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После поступления исполнительного листа должник был уведомлен о возбуждении производства через Единый портал госуслуг. Руководство предприятия вначале произвело частичную оплату.

Для ускорения погашения долга пристав вручил требование об исполнении судебного решения, предупредил директора об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда) и вынес постановление об обращении взыскания на банковские счета компании.

На полное погашение задолженности заводу отвели три дня. Руководство организации выплатило всю сумму за короткий срок.

Нурий Бзасежев