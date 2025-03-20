Bloomberg узнал позицию ЕС на требование Путина прекратить поставки ВСУ

Высокопоставленный чиновник одной из ведущих стран Евросоюза заявил в беседе с Bloomberg, что европейские страны «ни при каких обстоятельствах не будут выполнять» условия президента России Владимира Путина.

По итогам переговоров президента России со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Москве 13 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что во время беседы Владимир Путин призвал остановить все поставки оружия на Украину на время перемирия.

На следующей неделе (24-30 марта) запланирован визит президента Украины Владимира Зеленского во Францию. По его словам, «необходимо выработать общее видение» с ЕС о размещении миротворцев на Украине. Эту идею в феврале начали обсуждать Франция и Великобритания, и, как пишет Bloomberg, сейчас ее поддерживают 37 стран.

В беседе с агентством один европейский чиновник сказал, что размещение войск на Украине будет «нести серьезные риски». Кроме того, отмечает Bloomberg, не ясно, как Франция намерена финансировать эту инициативу — французский Минфин считает, что новых заимствований страна допустить не может.

Сегодня, 20 марта, лидеры стран ЕС соберутся на двухдневном саммите в Брюсселе. На встрече будет обсуждаться военная помощь Украине, а также восстановление военно-промышленного комплекса стран Европы. Как уточняет Bloomberg, главной темой обсуждения станет реализация программы председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен под названием «Перевооружить Европу» (ReArm Europe).