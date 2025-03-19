Специалисты «Теплосети» заменят 3,3 км трубопровода на Маршала Захарова

На улице Маршала Захарова в Петербурге проведут реконструкцию трубопровода протяженностью 3,3 км, сообщает пресс-служба Смольного 19 марта. Работами на объекте в границах улиц Маршала Казакова, Десантников, проспектов Маршала Жукова и Ленинского займется АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Планируют заменить действующую теплосеть, на которой с 2021 года были устранены 44 технологических нарушения. Новые трубы будут стальными, в пенополиуретановой изоляции. Их сохранность будет контролировать система оперативно-дистанционного контроля.

Реконструкцию планируют завершить к 2028 году. В ходе ремонта повысится надежность теплоснабжения 30 жилых домой, девяти детских и одного лечебного учреждения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге завершили ремонт 3,5 км трубопровода в квартале Озеро Долгое.

Кирилл Бевзюк