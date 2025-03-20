Оленеводы Якутии попросили увеличить финансирование отрасли

На IV Съезде оленеводов республики в Якутии приняли резолюцию для поддержки и развития местной оленеводческой отрасли. В форуме участвуют около 250 делегатов из 19 районов республики, гости из других регионов, а также представители Китая и Монголии. Программа включает курсы повышения квалификации, выставки, круглые столы традиционные Игры оленеводов, сообщается на сайте Ассоциации коренных народов Якутии.

В резолюции предложено внести на рассмотрение Госдумы изменения в законы «О господдержке КМНС, ведущих кочевой образ жизни» и «О северном оленеводстве». Также предлагается увеличить федеральное финансирование этой отрасли в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2026—2030 годы. Помимо этого, — внести изменения в Земельный и Лесной кодексы РФ в части закрепления оленьих пастбищ за оленеводческими хозяйствами на срок до 50 лет.

«Уверен, что IV съезд оленеводов (…) позволит наметить новые горизонты и укрепить сотрудничество между государством, оленеводческими хозяйствами и научным сообществом», — заявил в своем выступлении председатель правительства республики Кирилл Бычков. Также он выразил уверенность, что большое значение будет иметь обмен опытом с зарубежными участниками форума.

Николай Борисов, Якутск