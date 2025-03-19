Стубб: после войны с СССР Финляндия потеряла свой суверенитет

Украина не должна оказаться в той же ситуации, что и Финляндия после войны с СССР, заявил президент республики Александр Стубб. Он сказал, что Финляндия после советско-финской войны сохранила независимость, но утратила суверенитет и 10% территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Александр Стубб

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters Владимир Зеленский и Александр Стубб

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

«Я считаю, что основа государственности обычно покоится на трех столпах — независимости, суверенитете и территориальной целостности... Финляндия в 1944 году, после заключения Сталиным мира, потеряла два этих столпа»,— сказал господин Стубб на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Украины и первая леди страны Елена Зеленская сегодня приехали с визитом в Финляндию. Их встретили президент страны и его супруга Сюзанна Иннес-Стубб. В президентском дворце в Хельсинки стороны обсудили поддержку Киева и шаги по прекращению военного конфликта на Украине.

На этой неделе лидеры стран Европы предпримут новую попытку договориться о военной помощи Украине. Вопрос будет решаться сразу на двух площадках: 20 марта пройдет двухдневный саммит лидеров Евросоюза в Брюсселе, и в этот же день в Лондоне будет организована встреча министров обороны и военачальников 37 стран.

Подробности — в материале «Ъ» «Коалиция нежелающих».